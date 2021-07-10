تراند الفن: حسام حسن يؤجل حسم مصيره مع الاتحاد السكندري بسبب بيراميدز (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 مساءً - رفض حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة الأول بالاتحاد السكندري، التوقيع على عقده الجديد مع الفريق الساحلي، من الاستمرار على رأس القيادة الفنية في الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل الاتحاد السكندري لـ “القاهرة 24” أن محمد مصيلحي رئيس النادي عقد جلسة في الفترة الماضية مع حسام حسن، اتفق خلالها الطرفان على تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن الأخير لم يوقع على العقود حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن المدير الفني يرفض الارتباط مع الاتحاد بعقد في الفترة الحالية، إلا بعد حسم موقفه من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة، وأبرزها نادي بيراميدز.

ويقدم الاتحاد السكندري نتائج متميزة تحت القيادة الفنية للعميد، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة.

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