تراند الفن: هل يجوز شراء الأضحية بالفيزا أو الدين؟.. الشثري يجيب (فيديو)

صحيفة المرصد: أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أن الأضحية عمل صالح يؤجر العبد عليه لكنها ليست من الواجبات وإنما من الأمور المستحبة.

وردا على سؤال المذيع هل يجوز شراء الأضحية عن طريق الفيزا أو بالدين؟، قال الشثري في برنامج “120” على قناة “الإخبارية” إذا ترتب على شراء الأضحية ديون للشخص لا يستطيع سدادها فمن الأولى عدم تحميل ذمته بهذه الديون، فسداد الديون أمر واجب، ولا يجب فعل واجب من أجل شيء مستحب.

وأوصى عضو هيئة كبار العلماء، غير القادرين على عدم ذبح الأضاحي والأ يدخلوا في ذممهم ديونا يعجزون عن سدادها، وسيأجرون على نواياهم الحسنة، موضحا أن من لديه أصول بثمن الأضحية فاستدان من أجلها فلا بأس بذلك وأضحيته صحيحة.



