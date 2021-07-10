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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن دقيقتين مضت المرصد 4 زيارة
صحيفة المرصد: أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أن الأضحية عمل صالح يؤجر العبد عليه لكنها ليست من الواجبات وإنما من الأمور المستحبة.
وردا على سؤال المذيع هل يجوز شراء الأضحية عن طريق الفيزا أو بالدين؟، قال الشثري في برنامج “120” على قناة “الإخبارية” إذا ترتب على شراء الأضحية ديون للشخص لا يستطيع سدادها فمن الأولى عدم تحميل ذمته بهذه الديون، فسداد الديون أمر واجب، ولا يجب فعل واجب من أجل شيء مستحب.
وأوصى عضو هيئة كبار العلماء، غير القادرين على عدم ذبح الأضاحي والأ يدخلوا في ذممهم ديونا يعجزون عن سدادها، وسيأجرون على نواياهم الحسنة، موضحا أن من لديه أصول بثمن الأضحية فاستدان من أجلها فلا بأس بذلك وأضحيته صحيحة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل يجوز شراء الأضحية بالفيزا أو الدين؟.. الشثري يجيب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.