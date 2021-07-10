تراند الفن: طلاب الثانوية العامة بالمنيا: امتحان اللغة العربية يتضمن نقاط خادعة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 مساءً - اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة في محافظة المنيا، من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية، ووصفوه بأن أسئلته كانت تحتاج وقت أطول.

وقال يوسف صلاح، وإسلام ماجد، وعبد الله محمود، طلاب بالصف الثالث الثانوي، إن أسئلة امتحان اللغة العربية كانت تحتاج لوقت أطول من المُحدد، وأن الأسئلة كانت تتضمن نقاط خادعة.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم السبت، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

ورافق المحافظ خلال جولته على عددًا من اللجان، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية، والمهندس هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا، إذ شملت الجولة، المرور على مدارس الفريق صفي الدين أبو شناف، الشهيد محمد وحيد حبشي، ومدرسة 25 يناير.

واطمأن المحافظ، من توافر الخدمات الطبية داخل اللجان، وأجهزة قياس درجات الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية، وارتداء الكمامات الواقية من قبل الطلاب والمراقبين، بالإضافة للحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، موضحًا ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

ووجّه القاضي، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم وخاصة اعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان، مؤكدا على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ.

وقال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألف و524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة.

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