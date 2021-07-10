تراند الفن: دولة خليجية تمنح الفنانة ياسمين عبد العزيز الإقامة الذهبية!

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات. وشاركت عبد العزيز عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” صورا لها أثناء تواجدها في دبي، أعربت فيها عن “سعادتها بالحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات”. يذكر أن الإمارات منحت العديد من المشاهير الإقامة الذهبية، بينهم نبيلة عبيد، ومحمد رمضان، ونجوى كرم، وراغب علامة، وناصيف زيتون، ونيللي كريم، وتيم حسن وقصي خولي، وجيني إسبر وكاريس بشار وديمة الجندي ونظلي الرواس ومها المصري ومروان خوري، وهاني شاكر، وغيرهم من النجوم.

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