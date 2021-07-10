تراند الفن: شركة نيوم تعلن عن وظائف شاغرة للعمل بمدينة تبوك

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 مساءً - اعلنت شركة نيوم عبر الحساب الإلكتروني الرسمي التابع لها في موقع خدمات التوظيف لينكد إن عن توفر وظائف جديدة من أجل العمل بمدينة تبوك وذلك حسب التفاصيل، والشروط التالية:

الشروط:

– درجة البكالوريوس أو درجة أعلى في الأعمال التجارية أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال وثيق الصلة، مع درجة الماجستير في موضوعات البيانات ميزة إضافية.

– تحظى الدورات الدراسية والشهادات على وجه التحديد في تخصصات البيانات (BI ، والتحليلات ، والحوكمة ، وما إلى ذلك) بتقدير جيد.

التقديم:

وأشارت شركة نيوم إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

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