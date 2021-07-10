فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد: وجهت هيئة الكهرباء والمياه في دبي بعض النصائح والإرشادات التي تنصح بها للتقليل من استهلاك مكيفات الهواء وبالتالي التقليل من تكاليف فاتورة الكهرباء. إليكم هذه الإرشادات: 1. ضبط منظم الحرارة إلى 24 درجة مئوية أو أعلى فكل درجة حرارة أعلى توفر %5 من استهلاك التبريد 2. استبدال أجهزة التكييف بأجهزة جديدة موفرة للطاقة في حال تعدى عمر المكيف الــ 10 سنوات، حيث ستساعد في توفير ما يصل إلى %25 من قيمة استهلاك التبريد 3. تنظيف مرشحات مكيف الهواء مرة واحدة على الأقل كل شهر في فصل الصيف، ففي حال انسداداها قد تعيق عملية تدفق الهواء الطبيعي وتقلل من كفاءة النظام 4. استخدام الستائر والمظلات العاكسة لخفض مقدار الحرارة الداخلة عبر الزجاج 5. استخدام شرائط منع تسرب الهواء حول الأبواب والنوافذ لمنع تسرب الهواء البارد للخارج ودخول الهواء الساخن 6. استخدام الثرموستات القابلة للبرمجة أو الذكية التي يمكن ضبطها لتقوم بخفض أو رفع الحرارة تلقائيا عند تواجدك خارج المنزل.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على 6 خطوات لتقليل استهلاك مكيفات الهواء وخفض فاتورة الكهرباء! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.