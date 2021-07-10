تراند الفن: استعدادًا للعيد.. 90 زيارة ميدانية لـ “الزراعة” في الأسواق والمنازل للاطمئنان على الذبائح

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعلن الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن أطباء الترصد الوبائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات وإدارات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، نفذوا خلال 15 يومًا، 90 زيارة ميدانية لرصد الحيوانات بأسواق الحيوانات الحية والقرى المجاورة لها والمنازل للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المتداولة بالأسواق قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الرقابة على منافذ بيع الأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن هذه الزيارات تستهدف التأكد من عدم وجود أعراض لأية أمراض وبائية للحيوانات المتداولة، وجار عمليات الترصد من قبل الأطباء على مستوى المحافظات، في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لمتابعة منافذ بيع الأضاحي، وطمأنة المواطنين قبل شرائها.

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