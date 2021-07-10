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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن 43 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، مقطع فيديو لأحد قادة الفصائل العسكرية في منطقة عفرين بريف حلب، والمعروف بلقب “أبو عمشة” وحوله بعض الأشخاص من يمجدوه ويجففوا له عرقه.
وأظهر الفيديو قائد ميليشيا “فرقة السلطان سليمان شاه” التابع لما يعرف باسم “الجيش الوطني السوري”، الموجود في الشمال والموالي لتركيا، في الفيديو بين تجمع من الناس خلال احتفال على هامش تخريج دورية عسكرية تضم 2000 مقاتل ضمن صفوف فرقته، وهو يسمع من أحدهم كلاماً منمقاً بحقه ويغازله بعبارات المديح، بحسب العربية نت.
فيما أقدم آخر على تجفيف عرقه بمناديل ورقية، في سلوك اعتبره ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل “حركة مستفزة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو يثير الجدل لتمجيد قائد مليشيا موالية لتركيا في سوريا وآخرون يتسابقون لتجفيف عرقه! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.