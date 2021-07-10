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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن 9 دقائق مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : أثار مصطلح “زيارة دولة” الذي ورد في خبر زيارة سلطان عمان للمملكة خلال الأيام القادمة، الجدل بين الكثيرين معتقدين أنها قد وردت بالخطأ.
و مصطلح “زيارة دولة” الذي ورد في خبر وكالة الأنباء السعودية ، ليس خطأ مطبعي، بل مصطلح سياسي متعارف عليه لتصنيف الزيارات، وهي أعلى مستويات الزيارات، وتقام فيها مراسم الاستقبال الرسمية والحفاوة، وتأتِ بناءً على دعوة رسمية.
ولا تكون “زيارة دولة” إلا بدعوة رسمية من رئيس الدولة المضيفة لنظيره رئيس الدولة الزائر، فيكون فيها ضيفه شخصيا ويسكن في أحد مقرات إقامته الرسمية حتى نهاية الزيارة، وكقاعدة عامة لا تقام لأي رئيس من نفس الدولة إلا مرة واحدة أثناء مدة حكمه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ليست (خطأ مطبعي).. تعرف على معنى مصطلح “زيارة دولة” الذي ورد في خبر زيارة سلطان عمان للمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.