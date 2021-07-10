تراند الفن: ننشر أسعار تذاكر معبد دندرة بقنا بعد الانتهاء من ترميمه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - انتهت وزارة السياحة والآثار من المرحلة الأولى لتطوير وترميم معبد دندرة بقنا، ونجحت في إزالة الأدخنة السوداء المتراكمة على سقف معبد دندرة بقنا والموجودة منذ آلاف السنين مع الحفاظ على الألوان الأصلية بفضل تركيبة كيميائية ابتكرها الكيميائي جمال محجوب.

ودندرة هو الاسم العربي للبلدة المصرية القديمة “إيونت”، وترجع أهمية دندرة إلى أنها كانت المركز الرئيسي لعبادة الإلهة حتحور التي وحدها اليونانيون القدماء مع إلهتهم أفروديت، ويعد معبد دندرة من أحسن المعابد المصرية حفظًا، وهو آية في العمارة ومثال فريد في الفنون وكتاب شامل للفكر الديني المصري.

ويرجع تاريخ أقدم المباني المكتشفة حتى الآن إلى عصر الملك خوفو الذي شيد مقصورة الرئيسية للمعبودة حتحور، وقد أجرى بعض ملوك الدولة القديمة العديد من الإضافات ومنهم الملك “بيبي الأول” الذي دُون اسمه ضمن أحد النقوش، كما اكتشفت مقصورة أخرى تؤرخ بعصر الأسرة الحادية عشر توجد بالقرب من البحيرة المقدسة، أما المعبد الحالي فيرجع للعصر اليوناني الروماني، ويعتقد أن تشييده استغرق نحو 34 عامًا.

وننشر لكم الأسعار الخاصة بزيارة “معبد دندرة بقنا“:

أشخاص مصريين 20 جنيه.

طالب مصري 5 جنيه.

شخص أجنبي 100 جنيه.

طالب أجنبي 50 جنيه.

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