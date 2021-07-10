تراند الفن: ضبط 5249 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة بالمحافظات

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط 5249 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضبطت الإدارة العامة أثناء حملاتها 2014 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 178مخالفة السير دون تراخيص، 36مخالفة موقف عشوائي، 12مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية.

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