فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 مساءً - صحيفة المرصد: تداول مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه تصفيق وغناء مجموعة من النساء أثناء وقوفهن أمام إحدى العمائر في مصر. وقال موثق الفيديو:”عريس ليلة دخلته واقفين ليه تحت الشباك عاملين إزاي!”، فيما ذكرت إحدى السيدات:”والله العظيم ما سايبينه في حاله”. ورددت النساء كلمات أغنية شعبية:”شد حيلك شد الجواز بيهد”، فيما دخل موثق الفيديو في نوبة ضحك، قائلا:”كده العريس هيطفش يا جدعان”، مما أثار موجة من الجدل الواسع في مصر.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “شد حيلك شد الجواز بيهد”.. شاهد: تجمهر نساء أمام منزل عريس بليلة الدخلة يثير الجدل في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.