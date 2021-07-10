تراند الفن: أول تعليق من أرتيتا على ضم نونو تافاريس

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعرب ميكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن سعادته بالتعاقد مع نونو تافاريس، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أرتيتا، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “نرحب بنونو في النادي، إنه لاعب شاب يتمتع بوعد كبير وقد تطور بشكل جيد للغاية مع بنفيكا في المواسم الأخيرة وأظهر أيضًا جودته من خلال كونه جزءًا من منتخب البرتغال تحت 21 عامًا”.

وتابع: “وصول نونو، سيمنح الفريق قوة وخيارات إضافية في الدفاع، خاصة مع هذه الطاقة على الجانب الأيسر من الملعب، نتطلع إلى وصول نونو قريبًا، واندماجه في عائلة أرسنال واللعب أمام مشجعينا الرائعين”.

وبحسب البيان الرسمي من النادي اللندني، انضم مدافع بنفيكا البالغ من العمر 21 عامًا، بعقد طويل الأمد مع النادي اللندني لتدعيم دفاعات الفريق بداية من الموسم المقبل.

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