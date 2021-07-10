تراند الفن: “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لكريم عبد العزيز يتصدر إيرادات السينما

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - تصدرت إيرادات فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” للفنان كريم عبد العزيز، قائمة الأعلى إيرادات في الأفلام المطروحة في دور السينما يوم أمس، حيث استطاع تحقيق إيرادات أكثر منن 2 مليون جنيه.

وتمكن فيلم كريم عبد العزيز أن يتفوق على الأفلام الأخرى المطروحة حاليًا، وهي “مش أنا” لتامر حسني، “أحمد نوتردام” لرامز جلال وغادة عادل، “ماما حامل” لليلى علوي، “ديدو” لكريم فهمي.

وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله – وائل عبد الله.

ويُنافس في دور العرض السينمائي في الوقت الحالي، 5 أفلام هي “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” لكريم عبد العزيز، و“مش أنا” لتامر حسني، و”أحمد نوتردام” لرامز جلال”، و”ماما حامل” لليلى علوي، و”ديدو” لكريم فهمي.

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