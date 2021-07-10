تراند الفن: قيادات الداخلية يتابعون تنفيذ خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - تفقد مديرو الأمن على مستوى الجمهورية، محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، للتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة في عملية التأمين.

وشددت القيادات الأمنية على التعامل الحاسم مع أي موقف يؤثر على سير الامتحانات كما وجهوا بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفوري مع أية شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.

ونفذت أجهزة وزارة الداخلية، خطة لتأمين امتحانات الثانوية العامة التي بدأت اليوم السبت، حيث اعتمدت خطط التأمين على الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي استقبلت الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

واتخذت وزارة الداخلية، كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أية تجمعات بمحيط اللجان إعمالًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا” للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما امتدت خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

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