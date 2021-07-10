تراند الفن: محافظ قنا يوجه بنقل “متسولة” إلى مصحة نفسية وتوفير وحدة سكنية لابنها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - أمر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، بنقل سيدة متسولة تفترش الرصيف أمام مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي إلى مصحة نفسية لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لها، كما أمر بتوفير وحدة سكنية لابنها بالعمارات السكنية بمركز قفط، بالإضافة إلى توفير فرصة عمل له بوحدة مرور مدينة قفط.

جاء ذلك عقب زيارة محافظ قنا للسيدة فور نقلها، مساء الجمعة الماضية إلى إحدى المنشآت التابعة للمحافظة، بمعرفة مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بعد تكرار شكوى المواطنين من سوء سلوكها معهم.

وقال “الداودي” إن مديرية التضامن الاجتماعي بحثت حالتها وتبين استحقاقها للدعم والمساعدة، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تتوانى في تقديم الدعم اللازم لكافة المستحقين خاصة الأكثر احتياجًا، مردفًا: “نبذل قصارى جهدنا لتوفير الخدمات المطلوبة لأبناء قنا الذين يستحقون منا كل العطاء”.

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