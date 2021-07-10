تراند الفن: محافظ الشرقية يكشف الحد الأقصى لعدد الطلاب في لجان الثانوية العامة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - تفقدّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قبل قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 – 2021م، وذلك بمدرسة “بني شبل” الإعدادية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم 8 لجان امتحانية تستوعب 123 طالب وطالبة.

وقال “غراب” في بيانٍ له، قبل قليل، إن اللجنة الامتحانية الواحدة تستوعب بحد أقصي 13 طالب وطالبة، حيث رافق المحافظ، خلال جولته، رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور جمال سلامة، رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية.

وخضع محافظ الشرقية ومرافقوه للفحص وقياس درجات الحرارة لدى دخولهم للمدرسة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، فضلًا عن المرور من بوابة التعقيم، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وانتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الامتحان بمختلف الإدارات التعليمية، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين في ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

واطمأن محافظ الشرقية، من الطلاب، على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مُدرب لاستقبال حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، قبل أن يشير إلى أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وسط إشادة بالتزام أولياء الأمور وعدم تواجدهم أمام المدرسة وذلك للحد من التجمعات ولتوفير أجواء هادئة ومناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

ويؤدي 45 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي الامتحانات أمام 162 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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