تراند الفن: تافاريس: سعيد بالانضمام لناد كبير مثل أرسنال

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 مساءً - كشف نونو تافاريس، مدافع أرسنال الإنجليزي الجديد والمنضم حديثًا من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد طويل الأمد، تفاصيل انضمامه إلى صفوف المدفعجية.

وقال تافاريس، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:” عندما أنهيت الموسم أخبرني وكيلي أن أرسنال مهتم بي، في البداية كنت سعيدًا جدًا وبعد ذلك حلمت بالأمر، وتحدثت عن ذلك مع أمي، كنت متحمسًا جدًا لوجودي هنا، والآن أنا هنا أنا سعيد جدًا”.

وتابع:” لم تكن عملية سريعة، كان هناك المزيد من الأشياء حول العقد، والأشياء بين أرسنال وبنفيكا، لم يكن الأمر سريعًا، فقد استغرق وقتًا طويلًا، ولم تسر المفاوضات بسرعة”.

وواصل:” ​إنه لأمر جيد لمسيرتي وأن أبدأ في أرسنال هو ناد كبير، وأنا سعيد جدًا، أنا متحمس جدًا لأنه نادٍ كبير وبالنسبة لي كشاب، يسعدني أن أكون هنا”.

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