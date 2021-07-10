تراند الفن: فنانة مصرية شهيرة متهمة بتعذيب خادمتها.. وزوجها يعلق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت المرصد 5 زيارة

صحيفة المرصد: عقب الفنان المصري أحمد العوضي، على أنباء اتهام زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها ومعاملتها بشكل غير إنساني. وقال أحمد العوضي:”طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها، وأنا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم”، موضحا: “لكن زوجتي خط أحمر، ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم وإعمالا لقول سيدنا عمر (أميتو الباطل بالسكوت عنه)، وإعمالا لقول الإمام الشافعي إذا خاطبك السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت”. وأشار: “حملات التشويه المدفوعة والمستمرة ضدي أنا وياسمين ما هي إلا محاولات بائسه لن تجدي نفعا.. فها هو خبر نشرته صفحة اعدت خصيصا لياسمين .. تاريخ الصفحة من ثلاثة أيام … أنا لن أتجاوز احتراما للجميع ورجائي لمن تسول له لنفسه لتشويه صورة ياسمين الهدوء والراحة … ونبطل اللجان واللجان المضادة .. والأفضل توفير كل هذا المال لأعمال الخير”، بحسب “العربية نت”. وأردف: “الأفضل أن لا نتجاوز احتراما للهيبة واحتراما للجمهور العزيز… شكرا للسادة الصحفيين اللي بعتولي يسألوني وشكرا للجمهور المحترم الواعي المثقف”.

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