فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - واصل الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق،

إثارة الجدل بتعليقاته على الأحداث الرياضية، حيث سخر هذه المرة من تعاقد الأهلي مع

الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق لفريق كرة السلة رجال بالزمالك لتدريب الأهلي

في الموسم المقبل.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي

“ فيس بوك ”: “نبذ التعصب و برقيات التهنئة و علاقات طيبة و اخلاق و مبادئ و قيم

شعارات سمعتها الفترة الاخيرة و بعدين التعاقد مع مدربين و لاعبين الزمالك حاجة جميلة

منتظر كلام الاعلاميين الجمال ههههههههه “.

وتحدثت وسائل إعلام عن مصادر من داخل الأهلي عن حصول مجلس

إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، على توقيع الإسباني أوجستي بوش المدير الفني السابق

لفريق كرة السلة رجال بالزمالك لتدريب الأهلي في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن التعاقد الرسمي مع أوجستي

بوش خلال ساعات ليقود الفريق في الموسم المقبل.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خالد الغندور يسخر من الأهلي بعد تعاقده مع مدرب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.