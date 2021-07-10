تراند الفن: جورج وسوف يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية رابع أيام عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - يستعد الفنان جورج وسوف لإحياء حفل غنائي في جدة، بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن حفلات السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن تكون الحفلة يوم الجمعة الموافق 23 يوليو الجاري، والذي سيكون رابع أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن حفلات الصيف التي يحيها النجوم في مختلف البلاد العربية.

وتعد أغنية “ياه على الزمن” هي أخر أغنيات الفنان جورج وسوف، حيث طرحها مؤخرًا، وهي باللهجة المصرية، وحققت عدد كبير من المشاهدات وصل عددها إلى 8 ملايين مشاهدة، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، الذي يسجل تعاونه الأول مع الفنان جورج وسوف، وتم تصويرها خلال أكثر من خمسة أيام في لبنان وهي من ألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، والكليب من إخراج فادي حداد.

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