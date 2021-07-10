تراند الفن: الرئيس الإيراني يعلن تدهور الوضع الصحي بسبب انتشار المتحور الهندي من كورونا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - قال ابراهيم رئيسي الرئيس الإيراني، إن المتحور الهندي المعروف بـ “دلتا” من فيروس كورونا انتقل من مناطق شرق إيران إلى محافظات أخرى، وفقا لـ “العربية”.

وأضاف ابراهيم رئيسي، أن الوضع الصحي الحالي بدولة إيران بات أسوأ مما كان عليه في الأسابيع الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت في شهر يونيو الماضي، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح محلي الصنع “إيران بركت”.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإنه تم إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحلي، ومن المتوقع أن يتم إنتاج 18 مليون جرعة أخرى بحلول شهر سبتمبر.

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