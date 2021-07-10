فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - أثارت الفنانة لقاء الخميسي، الجدل بين متابعيها على

موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، إثر نشر فيديو من عطلتها الصيفية، ظهرت

فيه مرتدية المايوه بإحدي حمامات السباحة بصحبة أولادها.

وقامت لقاء الخميسي بآداء حركة موحدة رفقة أبنائها،

الأمر الذي لم يلق إعجاب بعض متابعيها ووجهوا لها انتقادات، فيما أبدى البعض

إعجابه بأسرتها وبروح المرح بينهم.

جدير بالذكر انه شاركت لقاء الخميسي في مسلسل “ضد الكسر”

الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

مسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج،

ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما،

من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال

العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لقاء الخميسي تثير الجدل بالمايوه رفقة أبنائها في حمام السباحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.