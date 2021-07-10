تراند الفن: الإمارات تعلق دخول المسافرين القادمين من دولتين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏57 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد- وكالات: أعلنت “الهيئة العامة للطيران المدني” و”الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث” في الإمارات العربية المتحدة، تعليق دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم غد الموافق 11 يوليو الجاري الساعة 11:59 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول. كما يشمل القرار بحسب “وكالة أنباء الإمارات” تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى البلدين على الرحلات.

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