فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: تحدث المتحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق في أمانة العاصمة الإيرانية طهران، جلال ملكي، عن تفاصيل وتطورات الانفجار في متنزه “ملت” بشمال طهران.
وقال جلال ملكي:”توجهت عدة فرق من منظمة إطفاء الحرائق إلى موقع الحدث إثر تلقي اتصالات عديدة من المواطنين تتحدث عن سماع دوي انفجار في منطقة متنزه ملت”، وفق لوكالة “فارس”.
وأشار: “لقد أعلن أفراد أحد الفرق المتجهة إلى متنزه ملت بأنهم شاهدوا تصاعد غبار من الموقع، بالطبع لم يحصل انهيار لأي مبنى ولا توجد كذلك أي آثار لانقاض ولا دخان ولا حريق في هذه المنطقة”.
وأوضح أن “فرقهم واصلت حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم السبت، عمليات التحقيق ولم تعثر على أي آثار لاشتعال نيران، أو حريق، أو دمار، أو أنقاض”.
وتابع: “الأمر الذي يتعلق بنا هو قضية الأنقاض والحريق، وأما القضايا الأخرى فهي من تخصص قوات الشرطة وباقي الجهات المسؤولة التي تواصل تحقيقاتها بهذا الشأن”، بحسب “روسيا اليوم”.
يذكر أن السلطات الإيرانية، أعلنت مساء أمس الجمعة، سماع دوي انفجار كبير بشمال العاصمة طهران.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كشف تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن الانفجار الضخم الذي هز شمال العاصمة الإيرانية طهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.