- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 14 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : أثارت مباراة لمنتخب سيدات مصر لكرة القدم، وفريق للرجال، ضجة كبيرة في الشارع المصري.
وفي حدث هو الأول من نوعه في كرة القدم المصرية، واجه منتخب مصر للسيدات فريق القاهرة للشباب، في إطار استعدادات سيدات مصر للاستحقاقات المقبلة.
وانتهت المباراة بفوز فريق القاهرة للشباب، بنتيجة 4-2، بحسب روسيا اليوم.
وأرجع المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات، محمد كمال، قراره بتنظيم مباراة ضد فريق للرجال، لرغبته في مواجهة كتيبته لفريق رجالي قوي، مشيرا إلى أن خوض لقاء أمام منتخب إفريقي قوي للسيدات يحتاج لتكلفة مالية باهظة، كما أن اللعب ضد منتخب ضعيف لن يعود بالفائدة على “سيدات مصر”.
وشدد كمال على أنه حقق المبتغى من مواجهة فريق القاهرة رغم الخسارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مباراة كرة قدم لمنتخب سيدات مصر مع فريق للرجال تثير جدلاً واسعاً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.