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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 56 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: يعد ارتفاع ضغط الدم في مقدمة الأمراض الخطيرة التي تطال القلب والأوعية الدموية، فقد ثبت أن التدخلات الغذائية تعكس هذه العملية، خصوصا عند تناول بعض الأغذية، وتشمل الشوكولاتة الغنية بالكاكاو.
ويشار إلى أن المركبات النباتية الموجودة في الكاكاو والتي تسمى “الفلافانول”، تقلل من ارتفاع ضغط الدم،وفق صحيفة “إكسبريس” البريطانية.
وقد أثبتت التحليلات التي شملت ما لا يقل عن 856 شخصا، تأثيرا إيجابيا للكاكاو، وحتى لو كان تناوله في مدة زمنية تتراوح بين أسبوعين إلى 18 أسبوعا، بحسب “روسيا اليوم”.
وأوضح الباحثون من مؤسسة القلب البريطانية، أن “الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو الغنية بالفلافانول قد يكون لها تأثير ضئيل ولكن مهم من الناحية الإحصائية في خفض ضغط الدم بمقدار 2‐3 ميلي متر زئبقي على المدى القصير”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: احرص على تناوله يومياً… غذاء شائع ومتوفر في كل منزل يخفض ضغط الدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.