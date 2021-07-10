تراند الفن: مناجين ربهم.. دعوات أولياء الأمور تحاوط طلاب الثانوية العامة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 11:09 صباحاً - ينتظر المئات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بقلوب تنتفض خروج ذويهم من لجان الامتحانات مفترشين الأرصفة بين مناجاة رب العباد بالدعاء وقراءة القرآن؛ لتوفيق ذويهم في الامتحانات، وسط شمس ساطعة ودرجات حرارة عالية، في مشهد لا يغيب عن العين من كل عام مهما كانت التحديات.

في تمام العاشرة صباحًا، بدأ توافد دخول طلاب شهادة الثانوية العامة، للجان امتحان مادة اللغة العربية للشعبة العلمية، بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021، بكافة أنحاء الجمهورية، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

ويؤدي اليوم السبت نحو 292 ألفًا و852 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية الامتحانات في مادة اللغة العربية، وفق نظام التقييم الجديد بحيث يجيب الطلاب عن جميع الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد MCQ على البابل شيت الذي سيتم تصحيحه إلكترونيًا دون تدخل عنصر بشري، كما نبهت بأنه في حال عدم التسليم سيكون تقدير الطالب “عدم اجتياز”، وسيكون على رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليمة أن الأسئلة المتداولة على صفحات فيسبوك غير صحيحة ولا يجب على الطلاب الالتفاف إليها، مضيفة أنه تمت مخاطبة الجهات المختصة وإبلاغها بصفحات الغش؛ لضبط أي محاولات غش على جميع الجروبات، لافتة إلى أن هناك عقوبات رادعة للغشاشين، وسوف نتصدى بكل حسم لمن يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات.

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