نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم السبت 30 ذو القعدة 1442 عروض العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده من العروض المميزة للغايه و التي ينتظرها جميع المواطنين حيث أن هناك إقبال كبير من الأشخاص لمعرفه المنتجات المقدمة في متاجر و أسواق هايبر بنده في جميع مدن المملكة العربية السعودية علي جميع السلع و المنتجات الغذائية و الأدوات الكهربائية و الجوالات وجميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال و النساء و الأطفال وجميع مستحضرات التجميل و المنظفات كل ذالك تقدمه عروض هايبر بنده في كل أسبوع فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة في جميع المتاجر و الأسواق في جميع المدن.

عروض هايبر بنده اليوم

تضم عروض هايبر بنده جميع الأدوات المنزليه التي يحتاج اليها كل بيت مثل التكييف الكهربائي و المقلاه و الفرن الكهربائي و جميع الجوالات بمختلف انواعها كما تحتوي علي جميع الفواكه الطازجه كالتفاح و الكمثري و التفاح و البطيخ و الخضروات بمختلف أنواعها كالخيار و جميع انواع المعلبات الغذائيه و اللحوم و الاسماك الطازجه كل هذه المنتجات يمكن للجميع من الاستفاده و الحصول عليها بأسعار مميزه للغايه بتخفيضات تصل الي 50% .

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع الأدوات الكهربائية و المنزلية بجميع أنواعها بتخفيضات كبيره جدا حيث تقدم خلاط كهربائي بسعر 119 ريال سعودي و فرن كهربائي بسعر 229 ريال سعودي و غلايه ستانلس بسعر 39 ريال سعودي و مكواه بخار و عصاره مولينكس بسعر 279 ريال سعودي و قطاعه بسعر 159 ريال سعودي فقط كما تقدم أيضا لعملائها ترمس ستانلس و موزع مياه بارد دورا بسعر 299 ريال سعودي و مروحه بلاك بسعر 179 ريال سعودي و طقم صواني بسعر 20 ريال فقط.

تقدم عروض هايبر بنده جميع انواع اللحم الطازج حيث تحتوي علي :

مفروم بقري برازيلي بسعر 23.95 ريال سعودي

مكعبات لحم بقري بسعر 36.95 ريال سعودي

نقائق بقري استرالي بسعر 39.95 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده علي برجر بقري برازيلي بسعر 25.95 ريال سعودي

كفته بقري برازيلي بسعر 25.95 ريال سعودي

كما تشمل جميع انواع البقوليات و المكسرات كاللوز الابيض و المكسرات المشكله و العدس الاحمر و السميد و الفلفل الاسود .