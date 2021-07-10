نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم السبت الموافق 30 ذو القعدة 1442 عروض العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض العثيم حيث تعد من العروض المميزة والتي ينتظرها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث أن هناك إقبال كبيره من الأشخاص في مختلف المدن لمعرفه مجله العروض كي يستفيدوا من المنتجات و السلع المقدمة في كل أسبوع في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم حيث يستمر هذا العرض حتي يوم الثلاثاء 13 يوليو فسارعوا قبل نفاذ الكميه المحددة وانتهاء هذا العرض في جميع المدن مكه و الرياض وجده.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي جميع المنتجات والسلع الغذائية حيث تقدم لعملائها جميع الفواكه و الخضروات الطازجة وجميع انواع اللحوم و الأسماك و المعلبات الغذائية و المشروبات كما تحتوي علي جميع الأجهزة المنزلية و الكهربائية كالشاشات التليفزيونية و الجوالات بمختلف أنواعها وجميع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال و النساء و المنظفات المنزلية وجميع أنواع الملابس الخاصة بالأطفال و النساء و الرجال بخصومات تصل إلى نصف السعر.

مجله عروض العثيم

تشمل عروض العثيم جميع انواع الحلويات و المكسرات حيث تقدم لعملائها بسبوسه بالمكسرات بسعر 19.95 ريال سعودي و المعمول بسعر 9.95 ريال سعودي و الخبز الابيض بسعر 3.95 ريال سعودي و مشبك بالعسل بسعر 14.95 ريال سعودي و تورته وسط بسعر 44.95 ريال سعودي كما تحتوي ايضا علي شاي انجليزي بسعر 7.95 ريال سعودي فانليا الرياض حلويات بسعر 6.95 ريال سعودي

تشمل عروض العثيم جميعع انواع المساحيق والمنظفات المنزليه كالمناديل بسعر 20.95 ريال سعودي و مبيض ملابس بسعر 8.95 ريال سعودي و صابون ركس بسعر 35.95 ريال سعودي فقط و جميع انواع الفواكه الطازجه حيث تفاح اخضر بسعر 6.95 ريال سعودي الشمام الاصفر بسعر 2.95 ريال سعودي و جميع انواع التمر و الخضروات الطازجه كالطماطم و البطاطس و المعلبات الغذائيه كالحلاوه الطحينيه و الكاتشب و الفول و المربي.

كانت هذه عروض بنده 10 يوليو والتي تقدم في كل أسبوع كي يستطيع الجميع من الاستفادة من تلك التخفيضات التي تقدمها علي جميع المنتجات الغذائية و الأدوات المنزلية و الكهربائية وجميع الجوالات بمختلف أنواعها مثل سامسونج و نوكيا و ريلمي و ايفون فسارعوا قبل انتهاء هذا العرض ونفاذه من جميع أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية.