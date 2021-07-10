تراند الفن: اليوم.. بدء امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 صباحاً - يبدأ اليوم السبت، أول أيام امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في تمام العاشرة.

فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تسليم طلاب الثانوية العامة نماذج إجابة المواد غير المضافة للمجموع اليوم السبت.

وأكدت الوزارة، في بيان سابق، أنه في حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب في المادة “عدم اجتياز”، وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يُسلِّم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة.

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