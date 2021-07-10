تراند الفن: إيداع أخطر متسولة بقنا بدار ملاحظة للأطفال انتظارا لقرار النيابة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تمكنت لجنة مكافحة التسول التابعة لمجلس مدينة قنا، من ضبط أخطر متسولة تفترش جانب الطريق أمام مسجد عبدالرحيم القنائي.

وقال مصدر بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا لـ “القاهرة 24″، إن فريق التدخل السريع تلقى عدة شكاوى من مواطنين بافتراش متسولة لميدان عبدالرحيم القنائي وتدخن الشيشة، وتبتز المواطنين للتسول وشراء مناديل منها عنوة، كما أنها تسب المارة بألفاظ خادشة للحياء.

وأشار المصدر إلى أنه جرى تحرير المحضر اللازم، وإيداع السيدة والتي تدعى ليلى.ع.م.ا، تبلغ من العمر 72 عاما، مقيمة بمنطقة سيدي عبدالرحيم القنائي بمركز قنا، بدار ملاحظة خاصة بالأطفال، في انتظار قرار النيابة بشأنها، مضيفا أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وجه بتقديم الرعاية الكاملة لها من خلال تقديم الرعاية الطبية وفحصها لمعرفة مدى حاجتها لمصحة نفسية من عدمه، كما وجه ببحث حالتها الاجتماعية مع توفير سكن لها ولابنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.