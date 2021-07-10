تراند الفن: تدريب أكثر من 8 آلاف موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية خلال يونيو الماضي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن انتهائه من تدريب 8 آلاف و796 موظفًا مرشحًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وقال التنظيم والإدارة، في تقرير له، إنه انتهى أيضًا من تقييم عدد 726 متقدمًا لشغل وظائف بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى لعدد 1465 موظفًا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتثبيت 258 موظفًا، إلى جانب نقل 875 موظفًا بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 809 موظفًا من كوادر المهن الطبية، ودراسة تنفيذ عدد 2163 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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