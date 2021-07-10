تراند الفن: الثانوية العامة 2021..التعليم تنشر حل الأمتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 صباحاً - نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو لحل الامتحان التجريبي لمادة اللغة العربية ومراجعة الأجزاء المختلفة من المنهج لطلاب الثانوية على قناة “مدرستنا 2” التابعة للوزارة.

فيما تداول مستخدمو مواقع التوصل الاجتماعي، فيديو يُظهر تزاحم العشرات أمام توكيل شركة “سامسونج” لتحديث أجهزة التابلت، قبل امتحانات الثانوية العامة في مركز بنها بمحافظة القليوبية.

وتحدث في الفيديو، أحد أولياء الأمور، شاكيًا من تزاحم الأهالي أمام توكيل “سامسونج” لأكثر من يومين مُتواصلين، خوفًا من تهديد مصير أبنائهم في امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها غدًا السبت.

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