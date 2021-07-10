تراند الفن: البابا تواضروس يتلقي مجموعة جديدة من أبناء الكنيسة بالمقر البابوي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 صباحاً - استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة الجمعة 9 يوليو مجموعة جديدة من أبناء الكنيسة من عدة إيبارشيات ممن قاموا بطلب لقاء قداسته عن طريق الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتحدث قداسة البابا معهم حديثًا أبويًٌا وأجاب على أسئلتهم، مقدمًا لهم ضمن الأجوبة بعض النصائح النافعة لحياتهم، وصلى لهم والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

وفي سياق منفصل أتاح الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيسة، الفرصة أمام الشعب القبطي للقاء قداسة البابا لنوال بركة قداسته، وذلك من خلال رابط تم الإعلان عنه الشهر الماضي على الموقع ذاته.

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