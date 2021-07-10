تراند الفن: تعرف على سعر تذكرة حفل “ثنائي العود” غسان ودينا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 07:09 صباحاً - يحيي ثنائي العود غسان ودينا حفلا موسقيا في قصر المانسترلي بحي مصر القديمة يوم الجمعة 16 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل الساعة 7:30 مساء، وتبلغ سعر تذكرة الحفل 110 جنيها.

يعد الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد أول ثنائى عربى يعزف على ألة عود واحدة، ومن مؤلفات غسان، “رقص ليالى الشام، بيت فى الحارة، زفة العروسة، قطار الشرق، حارة الزعفرانى، ومقطوعة جديدة بعنوان طومان باي”.

ومن مؤلفات دينا مقطوعة “أخى” التى كتبتها خصيصًا فى رثاء أخيها، وبالإضافة إلى عدة أعمال من التراث المصري، السورى.

وشارك ثنائي العود من قبل فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة، منها مهرجان الموسيقي العربية، ومهرجان العود بتطوان (المغرب)، ومهرجان العود الدولى، ومعهد الموسيقى باسطانبول (تركيا).

ولدى الثنائي حاليا فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، كما شارك الثنائي من قبل في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري.

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