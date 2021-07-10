تراند الفن: لبنان يغرق في الظلام الشامل مع إغلاق محطتي كهرباء رئيسيتين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أغلقت المحطتان الرئيسيتان لتوليد الطاقة في لبنان أمس الجمعة، وهو ما أدى إلى إغراق معظم أنحاء البلاد في الظلام جراء انقطاع التيار الكهربائي شبه التام.

وأدى الإغلاق – الناجم عن نفاد الوقود في المحطتين – إلى تفاقم الأزمة التي شهدت حصول الناس على ساعتين فقط من الكهرباء في اليوم.

وأدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبة دفع أجور موردي الطاقة في الخارج.

كما أضربت الصيدليات بسبب نقص الأدوية الناجم عن عدم دفع أجور المستوردين الأجانب.

وقالت شركة كهرباء لبنان إن أكبر محطتي كهرباء في لبنان المملوكتين من الشركة، وهما دير عمار والزهراني – اللتان توفران معا نحو 40٪ من الكهرباء في البلاد – أغلقتا يوم الجمعة.

ورفضت السفن المحملة بالغاز تفريغ الوقود قبل تحويل الأموال إلى حسابات أصحابها بالدولار.

وفي مدينة زحلة شرقي لبنان، طلبت مؤسسة كهرباء لبنان من السكان تقليص استهلاكهم إلى الحد الأدنى، قائلة “انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى”.

وكما يشير سيباستيان آشر، مراسل بي بي سي، فإن مساحات شاسعة من البلاد تواجه الآن تقنين المياه أيضا، إذ إن محطات الضخ تعمل بالديزل وتفتقر إلى الإمدادات التي تحتاجها لتعمل.

وعانى لبنان من أزمة اقتصادية حادة على مدى العامين الماضيين، وانهارت عملته – الليرة اللبنانية – إلى مستويات قياسية.

ونفدت بالفعل مخزونات بعض شركات الرعاية الصحية المحلية من الأدوية اللازمة لعلاج السرطان وأمراض القلب.

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