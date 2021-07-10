تراند الفن: الجيش التونسي يبدأ في تقديم اللقاح للمواطنين وإدارة ازمة كورونا بعد تفشي الوباء

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يبدأ الجيش التونسي، اليوم السبت، في إجراء مسح كامل لكافة المواطنين التونسيين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقديم اللقاح المخصص من قبل وزارة الصحة التونسية، للوقاية من إصابة المواطنين بالفيروس.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد الرئيس التونسي، وجه، أمس الجمعة، بتولي الجيش إدارة أزمة فيروس كورونا داخل المحافظات التونسية، بالتنسيق مع الأجهزة الطبية وشبه الطبية المدنية، لمواجهة تفشي الوباء.

وبحسب بيان صادر من الرئاسة التونسية، طالب قيس سعيد الجيش، بإجراء مسح كامل لكافة المواطنين التونسيين لتقديم اللقاح لهم، وإنشاء مستشفيات ميدانية متنقلة في المدن والمحافظات، حسب تطوّر مؤشرات الحالة الوبائية.

وطالب الرئيس التونسي، كافة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها اللجان المكلفة بمحاصرة جائحة فيروس كورونا والقضاء عليها.

وكانت السلطات الصحية التونسية، أعلنت الخميس الماضي، أن الوضع الوبائي في البلاد الناتج عن انتشار فيروس كورونا أدى إلى انهيار المنظومة الصحية.

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