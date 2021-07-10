تراند الفن: هذا ما حققته أغنية محمد رشاد “أنا مش شتمان” في أسبوع (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 06:09 صباحاً - حققت أغنية المطرب محمد رشاد “أنا مش شتمان” أكثر من مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد طرحها بأسبوع واحد.

أغنية “أنا مش شمتان” من كلمات كوثر حجازي ألحان محمد النادي توزيع طارق عبد الجابر إدارة أعمال سيكا سمير.

وتعددت ردود الفعل حول الأغنية، وأغلبها أشادت بها، وكتب أحدهم “ربنا عوضك بالتوفيق يانجم”،”جميلة أوي”،”بصراحة تستاهل ال100مليون رهيبة”،” أمال لو كنت شمتان كان جاب كام ڤيو ألف مبروك يا فنان”،”لا بس أنت شمتان يا ريتشي”.

المطرب محمد رشاد سبق أن قدم العديد من الأغاني منها “في غيابه تمام”،”لا بسيطة”،”دلع”،”احساسي”،”ضرب نار”،”ياناس”،”أنا أسف”،”اللي كانوا”،”صبح علي مصر”.

وتقول كلمات أغنية “أنا مش شمتان”: أنا مش شمتان.. لكن من حقي إن أنا أفرح إنك زعلان.

أول ما ندمت عرفت إنك زينا إنسان.. بتحس وليك قلب يحاسبك.

ترجع ندمان.. سيبني أفرح فيك.. وأنا شايف ندمك وعزابك باينين في عنيك.

بقى كل مناك صدفه تشوفني.. أو أرد عليك.

مش قادر أعلمك خاطر.. أنا مش حاسس بيك.

دموعك بتبرد ناري.. وندمك بيخلص تاري.

عشان خطرى أبكي كمان.. محدش قال لك تخسرني.

هتفضل يا حبيبي فاكرني.. وهنسى وهتعيش ندمان.

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