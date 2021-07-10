تراند الفن: الشاعر علي الشيمي يشارك بثلاثة كتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يشارك الشاعر علي الشيمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 هذا العام بثلاثة كتب.

الكتاب الأول: “انسكاب ” مجموعة قصص شاعرة.

ويضم الكتاب بين دفتيه إحدى وعشرين قصة شاعرة للشاعر القاص علي الشيمي، وعناوين قصصه كالتالي: انسكاب، حرب، تفاؤل، حظ، لآلئ العَرَقِ الشّفيف، حرمان، يمامة، تسوّل، فَصْل، إخلاص، أيقونة، مَوت، ناقد، شَهْد، موكِب، جزّار، قطار، بشّار، “أقيموا بني أمي”، بطاقة تموين، لقاح اللصوص.

والكتاب الثاني: “أقبّل وجه سنبلتي” وهو ديوان شعر فصحى صدر عن مؤسسة المعبر للثقافة والإعلام والدراسات طبعة، بينما يعرض “أقبّلُ وجهَ سنبلتي” ( ديوان شعر فصحى ويتضمن وسبعًا وعشرين قصيدة عمودية من الشعر الخليلي، والكتاب الثالث: “نار القافية” وهو أيضا ديوان شعر فصحى. يضمن الديوان بين دفّتيهِ خمسين قصيدة ومقطوعة من الشعر الخليلي.

وعلي الشيمي من مواليد قرية نواي بمركز ملّوي محافظة المنيا، ولد في الحادي عشر من نوفمبر عام 1980م.

_تخرج في كلية دار العلوم بالقاهرة، وحصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية عام 2003م، وحصل على الدبلوم العامة للتربية من كلية البنات جامعة عين شمس عام 2013م، وهو باحث ماجستير في قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وعضو اتحاد كتاب مصر،

من مؤلفات الشيمي:-

_عيناك خط الاستواء.. ديوان شعر فصحى، أقبّلُ وجه سنبلتي.. ديوان شعر فصحى، نار القافية ديوان شعر فصحى، وانسكاب مجموعة قصص شاعرة.

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