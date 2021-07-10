تراند الفن: هل تسبب النقانق والسجق الإصابة بالسرطان؟.. “طبيب متخصص” يجيب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏8 دقائق مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد: أوضح الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، خطورة تناول بعض أنواع اللحوم.

وحذر خلال مقابلة في حديث تلفزيوني، من الإفراط في تناولها، لأن اللحوم الحمراء تسبب مشكلات صحية خطيرة.

وقال مياسنيكوف، أن اللحوم سبب في الإصابة بسرطان القولون، وأصبح معروفا اليوم أن اللحوم ليست السبب الرئيسي في الإصابة بتصلب الشرايين، ولكنها تبقى عامل خطر للإصابة بسرطان الأمعاء”.

وأكد أن الشيء الوحيد الذي يجب التخلي عن تناوله فعلا هو اللحوم ومنتجاتها، التي خضعت لمعالجة قاسية، مؤكدا أن جميع أنواع النقانق والسجق تحتوي على مواد مواد مسرطنة.

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