تراند الفن: إيميليانو مارتينيز: الشعب الأرجنتيني يحلم بأن نكون أبطالًا في ماراكانا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تحدث إيميليانو مارتينيز، حارس منتخب الأرجنتين، عن مواجهة منتخب البرازيل، صباح يوم الأحد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات نهائي كوبا أمريكا.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: “‏لقد كنا ننتظر المباراة النهائية هنا منذ سنوات عديدة في ماراكانا وسنقدم كل ما لدينا”.

وأضاف: “‏لقد قمنا بالعديد من الرحلات من البرازيل إلى الأرجنتين، ولقد كانت متعبة للغاية، ولكننا نعمل معًا، وسيمنحنا ذلك القوة للغد”.

وواصل: “‏منذ الصغر كان حلمي أن ألعب نهائي مع المنتخب الوطني في ماراكانا، ‏ولعب النهائي مع لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة يساعدنا على أن نصبح أقوياء”.

وأشار، ‏إيميليانو مارتينيز: “كل الشعب الأرجنتيني يريد أن يرانا ننجح في البرازيل، وأن نكون أبطال في ماراكانا”.

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