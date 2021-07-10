نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية 50% خصم علي كل مشترياتك خلال شهر يوليو في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية، شركات اكسترا التجارية في المملكة العربية السعودية من الشركات المتميزة في مجال الأجهزة الكهربائية ودائماً ما يفضل الجميع هذه الشركات ويعتمدون في توفير جميع أجهزتهم الكهربائية من خلالها، وذلك لأنها تقوم بتقديم أفضل أنواع الأجهزة لهم وتعرض لهم أفضل الأسعار، كما أنها تقوم بعرض العروض المجمعة لديها باستمرار حيث توفر الكثير على العملاء وتسهل عليهم عمليات الشراء.
عروض اكسترا الأسبوعية
شركات اكسترا في المملكة تشتهر بسبب جودة الأجهزة التي توفرها للعملاء السعوديين، هذه الشركات تقوم بعرض الكثير من الفروع الخاصة بها والتي تقوم بإنشائها داخل المملكة وخارجها أيضاً، وذلك الأمر الذي يفضله جميع العملاء، هذه الشركات تقوم بتوفير خصومات هائلة كل فترة ويفضل الجميع الاستمتاع بهذه الخصومات والشراء منها.
خصومات اكسترا
- عروض اكسترا الأسبوعية هاير ثلاجة 2 باب 17.8 قدم 504 لتر رمادي 3099 ريال بدلاً من 4799 ريال.
- خصومات اكسترا الشهرية كلاس برو ثلاجة 23 قدم 650 لا فضي 3099 ريال بدلا من 4599 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية ال جي ثلاجة 18 قدم كمبريسور لينير بخار أبيض 3699 ريال بدلا من 5299 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا الأسبوعية كلاس برو ثلاجة فريزر عمودي 21 قدم بخار فضي 3199 ريال بدلا من 3999 ريال سعودي.
تنزيلات اكسترا
- تنزيلات اكسترا الشهرية ل حي ثلاجة 2 باب 21.2 قدم انستافيو استيل 8999 ريال بدلا من 14999 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية ثلاجة هيتاشي 21.4 قدم انفرتر أسود زجاجي 4199 بدلا من 6499 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية ال جي ثلاجة 19.6قدم بخار انفرتر ستانلس ستيل 4299 بدلا من 4549 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليوم ال جي ثلاجة 18 قدم كمبريسور لينير بخار 4099 بدلا من 5599 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
- تخفيضات اكسترا الشهرية دايو ثلاجة 2 باب 23.3 قدم أبيض 4499 بدلا من 6699 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الأسبوعية ال جي ثلاجة 15.4قدم لينير كمبروسير قضي 3299 ريال بدلاً من 4899 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم ال جي ثلاجة 20.9 قدم لينير كمبروسير أبيض 4599 ريال بدلا من 6299 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليومية كلاس برو ثلاجة 21 لتر 8.9 قدم 1399 ريال بدلا من 1699 ريال سعودي.
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