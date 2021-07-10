نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% في المقال التالي
عروضك جرير الأسبوعية واقوي الخصومات من العثيم في السعودية، أسواق عبد الله العثيم توفر دائماً لعملائها الكرام الكثير من أنواع المنتجات الغذائية، ذلك القسم الذي يفضله جميع الشعب السعودي وتعرض به دائما أفضل أنواع المنتجات على الإطلاق، حيث تتميز بتوفيرها جميع منتجاتها طازجة وأسعارها مناسبة للجميع، كما أنها توفر لديها في هذا القسم جميع أنواع اللحوم الحمراء المحلية وأيضاً المستوردة، وتوفر دائماً جميع أنواع الألبان، وأنواع مختلفة من الخضروات والفواكه التي تعرضها دائماً طازجة وعالية الجودة.
عروض جرير الأسبوعية
أسواق عبد الله العثيم توفر كل فترة فرع جديد خاص بها في مكان مختلف داخل المملكة، كما أنها تقوم أيضاً بإنشاء فروع روعه أخرى خارج المملكة، وذلك لأنها ترغب بأن تفرق المسافات على جميع عملائها الكرام، وتعرض دائماً في كل فروعها جميع خدماتها وعرضها الأسبوعية واليومية.
- خصومات جرير الشهرية بودرة انتاتشر شارمينج 250 مل 6 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم معطر للجسم سنوفا ورد 2.2مل 330 مل مجانا 28 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية معطر جسم فوج نيبوليون 120مل 9 ريال سعودي.
- خصومات جرير الأسبوعية معجون أسنان كولجيت توتال 100 مل 12 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الشهرية معطر جو جليد 300 مل 19 ريال سعودي.
خصومات جرير
- تخفيضات جرير الأسبوعية فرشاة كولجيت زيك زاد وسط 11 ريال سعودي.
- عروض جرير الشهرية شامبو نونو للأطفال 800 مل 21 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليوم غسول فم كولجيت 500 مل 18 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الشهرية شامبو جونسون اطفال جديد 500 مل 20 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية شوفي سائل لغسيل اليدين 250 مل 6 ريال سعودي.
تنزيلات جرير
- عروض جرير اليوم صابون سائل استحمام شوفي 400 مل 15 ريال سعودي.
- خصومات جرير اليومية إسفنج الهدي مع سيف 10 حبة 5 ريال سعودي.
- عروض جرير الأسبوعية ورق مطبخ سانتيا جيبسي رول 1500 حبة 10 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية مفارش سفرة ريما 100 حبة 11 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية أكياس نفايات ريما 55 جالون 9 ريال سعودي.
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