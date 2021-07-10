تراند الفن: مصرع اثنين وإصابة 12 شخصًا نتيجة سقوط سيارة داخل ترعة بالدقهلية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 صباحاً - شهد طريق المنصورة جمصة، قبل قليل، حادث تصادم سيارة ربع نقل بالكوبري الحديد أمام قرية زيان، أسفر عن سقوط السيارة بترعة المجاورة للطريق وبها 14 شخصا، توفي منهم اثنان فيما أصيب 5 آخرين بالدقهلية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة جمصة من أهالي قرية زيان التابعة لدائرة المركز، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بالكوبري الحديد أمام قرية زيان على طريق المنصورة – جمصة، وسقوط 14 شخصا داخل المياه.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كل من ” ح.و.ع” 20 سنة، ” ب.ا.ا” 20 سنة وإصابة كل من “ح.م.ع” 25 سنة، “م.م.أ ” 21 سنة، “ح م.ا” 23سنة ، “ا.ا.” 27 سنة، مصاب باشتباه بكسر بالساعد الأيمن، ” أ.ع.ف” 21سنة، مصاب كسر بالفقرات القطنية، وجميعهم مقيمين بمركز أجا، وتم نقلهم إلي مستشفى جمصة المركزي ومستشفى بلقاس، وتمكن الأهالي من إنقاذ 8 أشخاص من مستقلي السيارة، وتم نقلهم إلى مستشفي بلقاس العام.

وتحرر عن ذلك المحضر لازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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