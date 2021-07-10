تراند الفن: القصة الكاملة لاتهام صفحة “حقوق المرأة” لياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها الفلبينية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 صباحاً - جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، اتهامات فى حق النجمة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها الفلبينية.

ويسرد لكم “القاهرة 24″، فى السطور التالية القصة الكاملة لهذه الأزمة، ورد أحمد العوضي عليها، وموقف الفنانة ياسمين عبد العزيز:-

بدأت القصة بنشر صفحة “حقوق المرأة” مجموعة تقارير قالت إنها وصلت إليها من البعض، تتهم فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها الفلبينية جيانا مونجيل، مشيرة إلى أنه تم استدعاء الفنانة للتحقق من الأمر، ولكنها حاولت حل الأمر بالصلح.

وأشارت الصفحة إلى أن الخادمة تقدمت بشكوى فى السفارة الفلبينية، ضد ما تعرضت له على يد الفنانة ياسمين عبد العزيز، من الضرب والسب، والحرمان من الطعام، وزعمت الصفحة أن لديها دلائل، ووثائق على هذا الاتهام.

وعلقت الصفحة على الصورة التي نشرتها: “بالوثائق والمستندات الرسمية ياسمين عبد العزيز متهمه بتعذيب خادمته.. توجهت جيانا مونجيل خادمة الفنانة ياسمين عبد العزيز بشكوى إلى سفارة الفلبين في القاهرة ضد ما تعرضت له من ضرب وتعذيب على يد الفنانة ياسمين عبد العزيز”.

وأضافت: “الأمر الذي دفع السفارة الفلبينية إلى توقيع الكشف الطبي عليها، وعلى إثره تقدمت السفارة بمحضر رسمي تتهم فيه ياسمين عبد العزيز بضرب وتعذيب المواطنة الفلبينية جيانا مونجيل، مما ترتب عليه استدعاء الفنانة ياسمين عبد العزيز والتحقيق معها”.

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