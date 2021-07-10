تراند الفن: تعرف على مصير “سفاح الجمالية” و3 أخرين بتهمة القتل العمد

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تنظراليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، محاكمة “سفاح الجمالية” و3 آخرين بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم “استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء”.

كما أسندت النيابة للمتهمين “تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم”.‎

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