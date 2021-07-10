تراند الفن: علاجات طبيعية للتخلص من الشعر المجعد.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يعاني البعض من مشكلة الشعر المجعد، مما يدفعهم هذا إلى إنفاق الكثير من الأموال لعلاج تلك المشكلة، ولكن هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على علاج مشكلة الشعر المجعد.

قناع الأفوكادو للشعر

هذه الفاكهة مليئة بالفيتامينات التي ستساعد في فرد شعرك وترطيبه للباهت أو الجاف، والذي يمكن أن يتجعد في النهاية، ويتطلب صنع قناع الأفوكادو هرس ثمرة أفوكادو ناضجة وخلطها مع بضع ملاعق من زيت جوز الهند، اعتمادًا على القوام.

المايونيز

يعتبر قناع الشعر المصنوع من المايونيز من أفضل الخيارات لتهدئة الشعر المتطاير، حيث يوفر طبقة جميلة من اللمعان لشعرك ويوفر الترطيب أيضًا، ويمكن صنع قناع الشعر هذا على شكل عجينة ناعمة من المايونيز وزيت اللوز والبيض، كما يجب تطبيقه مرتين في الأسبوع على شعرك وفروة رأسك للحصول على نتائج رائعة.

الليمون والعسل

يصف بعض الناس الليمون بأنه فاكهة معجزة، لأنه غني بفيتامين سي، حيث يحافظ العسل على الرطوبة وينتج عنه شعر لامع وحريري، لذا يجب أن يطبق لمدة 30 دقيقة على فروة الرأس والشعر بنسبة 3: 2 مرة كل أسبوعين.

الصبار

هناك أحماض أمينية في الصبار تعزز اللمعان والنمو، وبالتالي تساعد في ترويض الشعر المتطاير، كما يعمل بشكل جيد كمزيل تشابك ويساعد عن طريق قفل الرطوبة، ويمكن ترك نسب متساوية من الصبار وزيت اللوز على الشعر وفروة الرأس لأكثر من ساعة لرؤية النتائج.

الموز

اهرسي موزة إلى درجة لا تظهر فيها كتل، ثم أضيفي العسل والزيت لعمل عجينة تبقى على الشعر لمدة 30 دقيقة، ويتم عمل ذلك للشعر الخشن للغاية مرة واحدة في الأسبوع.

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