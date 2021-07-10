فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 صباحاً - صحيفة المرصد: ردَّ الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، على من أسماهم بمن “يصطادون في المياه العكرة” للإساءة للعلاقات السعودية – الإماراتية، مؤكدًا على احترام وتقدير بلاده للمملكة. وقال “آل نهيان” في مقطع فيديو: “اليوم أطلع لمتابعيني وكل من يشاهدني في منصات التواصل، بموضوع مهم جدًا ومتداول الآن للأسف بشكل خاطئ من بعض الإخوة اللي دايمًا يحبون يصطادون الشيء في المياه العكرة.. وقاعدين يحاولون الإساءة للعلاقات بين السعودية والإمارت”. وأضاف: “ونحب نرد عليهم من رد من واحد إماراتي من عائلة آل نهيان.. وإماراتي مخلص للإمارات ومخلص للسعودية، رد واحد فقط لا غير.. بأقول: الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي، والملك سلمان وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إخوان وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إخوان إلى الأبد إن شاء الله”. وتابع “آل نهيان”: “نحن والشعب السعودي إخوان، وإن شاء الله وبإذن الله الكريم، قرب العيد الوطني السعودي ونحن سوف ننظم مهرجان العيد السعودي والمكان إماراتي.. وعنوان هذه الإحتفالية يوم في حب السعودية”، مؤكدًا أن “السعودية على راسنا وشعبها على راسنا ومليكها على راسنا أبى أو لم يأبى الحاقد والحاسد”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: شيخ من آل نهيان يرد على “من يصطاد في المياه العكرة” للإساءة للعلاقات السعودية – الإماراتية.. ويعلن مفاجأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.