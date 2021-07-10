تراند الفن: ميسي يقود تشكيل الأرجنتين المتوقع لمواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 صباحاً - ينتظر عشاق الكرة العالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين منتخب البرازيل أمام نظيره منتخب الأرجنتين فى نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كوبا أمريكا اليوم الأحد، الموافق 11 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل.

ومن المتوقع أن يدفع ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى: مارتينيز.

الدفاع: مولينا، بيزيلا، أوتامندي، تاليافيكو.

الوسط: لو سيليسو، باريديس، دي بول.

الهجوم: جوميز، ميسي، لاوتارو.

وتنطلق صافرة المباراة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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